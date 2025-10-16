SWITCH Ultrahand Overlay 2.14 | La Nuova Versione ancora piu’ potente
Ultrahand Overlay, l’innovativo ecosistema di overlay menu per Nintendo Switch, ha appena ricevuto la versione 2.1.4 con significativi miglioramenti alla stabilità e nuove funzionalità che semplificano l’installazione e la personalizzazione. Novità della Versione 2.1.4. Distribuzione Semplificata. Nuova distribuzione sdout.zip: Un pacchetto completo che include tutti i componenti e le dipendenze aggiornate per installazioni SD card più semplici e immediate.. Installazione Migliorata. Installazione predefinita di nx-ovlloader+: Ora viene installato automaticamente, con la possibilità di disattivare il Memory Expansion dopo l’installazione per tornare al regolare nx-ovlloader. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
