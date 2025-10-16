SWITCH Tetris Overlay 0.40 | La Nuova Release per Nintendo Switch con Ultrahand

Per tutti gli appassionati di homebrew su Nintendo Switch e per i nostalgici del classico Tetris, arriva una notizia emozionante: ppkantorski ha rilasciato la versione 0.4.0 di Tetris Overlay, un overlay potenziato che porta il celebre gioco di puzzle direttamente nel menu del tuo Switch. Quest’ultima release, pubblicata solo 10 ore fa, introduce importanti miglioramenti di stabilità e compatibilità, garantendo un’esperienza di gioco più fluida che mai. Cos’è Tetris Overlay? Tetris Overlay è un overlay per Nintendo Switch che sfrutta le potenzialità di Ultrahand Overlay (o Tesla Menu) per permettere di giocare a Tetris direttamente in-game, senza dover uscire dalla sessione di gioco principale. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

News recenti che potrebbero piacerti

Ultimo post di oggi, continueró domani con altri tre giochi NES, sempre dalle 17:00 più o meno. -Tetris 2 pal A ukv scatola VG+. Contenuto ottimo. 100€ #gamessquare #retrogames #nes #nintendo #8bit #tetris - facebook.com Vai su Facebook

Tetris 99 è un problema - Arrivato recentemente su Nintendo Switch, Tetris 99 si è rivelato una delle sorprese più bizzarre e inaspettate per i possessori della console Nintendo che sono abbonati al servizio Nintendo Switch ... multiplayer.it scrive

La raccolta Tetris Forever annunciata per PC e console, Tetris per NES arriva su Nintendo Switch Online - Tra i tanti annunci dell'Indie World e Nintendo Direct Partner di oggi c'è stato anche quello di Tetris Forever, una raccolta imperdibile per tutti i fan che include numerosi giochi della serie e ... Scrive multiplayer.it

Tetris Forever Brings 15 Tetris Games to Nintendo Switch, Xbox, PlayStation and PC - Tetris already held the Guinness World Record for the most ported computer game in history, with 200 variants across 70 platforms. Si legge su cnet.com