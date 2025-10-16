Svolta con l' auto e travolge una moto poi scappa | ' beccata' dalla polizia locale

La polizia locale ha individuato e denunciato una donna che, dopo aver causato un incidente in via Siffredi, si è data alla fuga. Svolta a destra e moto travoltaI fatti risalgono alla mattinata di martedì 14 ottobre. Verso le 10:15, un veicolo che stava percorrendo via Siffredi in direzione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

