Sventato piano per uccidere oppositore di Putin rifugiato in Francia

Webmagazine24.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – I Servizi di intelligence interni francesi hanno sventato un piano mirato ad assassinare un oppositore del presidente russo Vladimir Putin rifugiato in Francia. A rivelarlo è Le Figaro, citando fonti della procura nazionale antiterrorismo e riferendo dell'arresto di quattro uomini di età compresa tra 26 e 38 anni sospettati di aver tentato di . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

