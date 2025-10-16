Sventata una nuova possibile rivolta nel carcere San Donato

Ilpescara.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova possibile rivolta è stata sventata nel carcere San Donato di Pescara, come riporta l'Ansa.Nella casa circondariale pescarese, già lo scorso febbraio, si era verificato un episodio simile.A evitare il peggio è stato l'intervento di un agente di polizia penitenziaria che ha scoperto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

