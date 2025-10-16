Susanna Ceccardi minacciata di morte frasi choc contro l' eurodeputata della Lega
Pisa, 16 ottobre 2025 – «Se ti becco per strada devi solo pregare. Sono uso girare con un coltello, e a farti fuori ci metto un secondo». È l'ultima minaccia ricevuta via social da Susanna Ceccardi, l'europarlamentare leghista, che da tempo denuncia di essere al centro di «crescenti attacchi a causa del suo impegno contro l'estremismo islamico e qualsiasi forma di radicalizzazione violenta». «Questa ennesima minaccia criminale non mi spaventa - denuncia Ceccardi in una nota alludendo a una precedente denuncia per motivo analogo - e chi pensa di mettermi a tacere con l'intimidazione o la violenza si sbaglia di grosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
