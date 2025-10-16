Supermercati Sigma richiamano mais per popcorn per sospetta presenza di alcaloidi | l'avviso

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritiro dal commercio di un lotto di mais per pop corn Sigma è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore per una possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre i limiti di legge. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

supermercati sigma richiamano maisIscriviti al servizio alert Marketing e Pubblicità Chi siamo Contatti Privacy policy Cookie policy Sostieni Il Fatto Alimentare - Richiamato un lotto di mais per popcorn a marchio Sigma per la possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre i limiti ... Scrive ilfattoalimentare.it

Cerca Video su questo argomento: Supermercati Sigma Richiamano Mais