Supermercati Sigma richiamano mais per popcorn per sospetta presenza di alcaloidi | l'avviso
Il ritiro dal commercio di un lotto di mais per pop corn Sigma è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore per una possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre i limiti di legge. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Ti gustano le offerte? Nei supermercati Sigma, ottobre inizia alla grande con le nuove promozioni del mese Scopri subito gli sconti attivi nel tuo punto vendita di fiducia: https://b.link/LeOfferteinNegozio - facebook.com Vai su Facebook
Iscriviti al servizio alert Marketing e Pubblicità Chi siamo Contatti Privacy policy Cookie policy Sostieni Il Fatto Alimentare - Richiamato un lotto di mais per popcorn a marchio Sigma per la possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre i limiti ... Scrive ilfattoalimentare.it