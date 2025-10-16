Supermedia vento in poppa per FdI con il 30,5% | il risultato migliore dalle europee Prosegue il crollo dei 5Stelle
Gli italiani continuano a premier Fratelli d’Italia che, stando ai sondaggi, vanta il risultato migliore dagli europee del 2024. Se si votasse oggi il partito della premier Giorgia Meloni otterrebbe il 30,5%. Un risultato record negli ultimi 12 mesi. A fotografare l’exploit della destra è Supermedia Youtrend. La ricerca demoscopica si riferisce alle due settimane successive alla vittoria elettorale nelle Marche, dove FdI ha confermato il governatore uscente Francesco Acquaroli che ha battuto il ‘campione’ del Pd Matteo Ricci. L’ultimo sondaggio conferma la crescita boom fotografata già martedì dal sondaggio dell’istituto di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta con Fratelli d’Italia attestato al 31%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
