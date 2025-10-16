Superlega volley 2025-2026 | le favorite Perugia e Trento su tutte ma occhio al trio Civitanova-Piacenza-Verona

La Superlega 2025-2026 riparte con un livello tecnico altissimo e una griglia di partenza che promette spettacolo fin dall’autunno. Due le squadre in prima fila: la Sir Susa Vim Perugia, campione d’Europa in carica, e l’ Itas Trentino, dominatrice dell’ultimo campionato. Alle loro spalle, una seconda linea di altissimo livello formata da Verona, Piacenza e Civitanova, mentre in terza fila si collocano Modena e Milano, pronte a inserirsi nel gruppo di testa. Perugia si presenta con una rosa di continuità e qualità, ritoccata con intelligenza. Restano i pilastri Giannelli, Ben Tara, Plotnytskyi, Semeniuk, Loser e Russo, con Colaci ancora leader della seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it

