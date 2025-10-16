Superlega volley 2025-2026 | le favorite Perugia e Trento su tutte ma occhio al trio Civitanova-Piacenza-Verona
La Superlega 2025-2026 riparte con un livello tecnico altissimo e una griglia di partenza che promette spettacolo fin dall’autunno. Due le squadre in prima fila: la Sir Susa Vim Perugia, campione d’Europa in carica, e l’ Itas Trentino, dominatrice dell’ultimo campionato. Alle loro spalle, una seconda linea di altissimo livello formata da Verona, Piacenza e Civitanova, mentre in terza fila si collocano Modena e Milano, pronte a inserirsi nel gruppo di testa. Perugia si presenta con una rosa di continuità e qualità, ritoccata con intelligenza. Restano i pilastri Giannelli, Ben Tara, Plotnytskyi, Semeniuk, Loser e Russo, con Colaci ancora leader della seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Targatocn.it. . Puntata “zero” di Time Out SuperLega, la nuova trasmissione dedicata al volley maschile della massima serie, che da martedì 21 ottobre alle ore 21, in diretta, diventerà un appuntamento fisso per tutti gli appassionati. “Time Out SuperLega” sarà - facebook.com Vai su Facebook
SuperLega, date e programmazione tv dal 5° all'8° turno della Regular Season 2025/26 #esserelube #cucinelube #creokitchens #regularseason #programmazione https://lubevolley.it/news/2025-10-14-superlega-date-e-programmazione-tv-dalla-5a-all8a-g - X Vai su X
Superlega volley 2025-2026: le favorite. Perugia e Trento su tutte, ma occhio al trio Civitanova-Piacenza-Verona - 2026 riparte con un livello tecnico altissimo e una griglia di partenza che promette spettacolo fin dall’autunno. Riporta oasport.it
Superlega di pallavolo maschile: tutte le date e il calendario completo della stagione del volley 2025/26 - I migliori club sono pronti ad affrontarsi, dal 20 ottobre 2025 al 25 febbraio 2026, durante la regular season del Campionato di Superlega maschile. Come scrive olympics.com
Superlega volley 2025-2026: come sono cambiate le squadre con i colpi di mercato - La recente vittoria dell’Italia al Mondiale nelle Filippine ha confermato il primato tecnico del nostro ... Secondo oasport.it