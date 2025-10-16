Superdiretta dell' Everest la coraggiosa discesa dello sciatore estremo Jim Morrison
Come un bambino che disegna una montagna e traccia una linea dritta, dalla cima fino alla base, anche lo sciatore americano ha immaginato e poi sciato la sua linea. E se la cima che ha scelto è l’Everest, quello che ha appena realizzato è qualcosa di speciale nel mondo dell’alpinismo e dello sci estremo. La discesa è avvenuta lungo il ripidissimo canalone Hornbein prima e il Couloir dei giapponesi poi. Un itinerario ribattezzato la “superdiretta“ sul versante Nord, in territorio tibetano. L’ultimo a provarci era stato Marco Siffredi, nel 2002, di Chamonix. Morì nel tentativo e il suo corpo non è mai stato ritrovato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
