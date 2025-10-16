Superbike GP Spagna a Jerez titolo in palio fra Razgatlioglu e Bulega | come seguire in tv l' ultimo round della stagione

Il 18 e il 19 ottobre sulla pista andalusa ci saranno le tre gare del 12° e ultimo appuntamento del Mondiale 2025. Il turco della Bmw ha 39 punti in più dell'italiano della Ducati tra i piloti, la casa di Borgo Panigale è avanti di 3 nei costruttori. Bautista, Locatelli e Petrucci si giocano il terzo posto in classifica. Ultima gara in Sbk per Rea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

