Superbike GP Spagna a Jerez titolo in palio fra Razgatlioglu e Bulega | come seguire in tv l' ultimo round della stagione

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 e il 19 ottobre sulla pista andalusa ci saranno le tre gare del 12° e ultimo appuntamento del Mondiale 2025. Il turco della Bmw ha 39 punti in più dell'italiano della Ducati tra i piloti, la casa di Borgo Panigale è avanti di 3 nei costruttori. Bautista, Locatelli e Petrucci si giocano il terzo posto in classifica. Ultima gara in Sbk per Rea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

superbike gp spagna a jerez titolo in palio fra razgatlioglu e bulega come seguire in tv l ultimo round della stagione

© Gazzetta.it - Superbike GP Spagna, a Jerez titolo in palio fra Razgatlioglu e Bulega: come seguire in tv l'ultimo round della stagione

Argomenti simili trattati di recente

Superbike GP Spagna, a Jerez titolo in palio fra Razgatlioglu e Bulega: come seguire in tv l'ultimo round della stagione - A una settimana dal round portoghese di Estoril, per il Mondiale Superbike è subito tempo di tornare in pista per la resa dei conti del 2025. Lo riporta msn.com

superbike gp spagna jerezSBK 2025. Si decide tutto a Jerez - In SBK saranno tre gare di fuoco, nelle quali Bulega non ha niente da perdere, mentre Toprak potrà gestire un vantaggio di 39 punti. Da moto.it

superbike gp spagna jerezSuperbike a Jerez in Spagna: calendario, orari e guida tv - Toprak Razgatlioglu arriva in Spagna con 39 punti di vantaggio su Nicolò Bulega che si gioca il tutto per ... Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Superbike Gp Spagna Jerez