Superbike | Danilo Petrucci è unfit per Jerez si chiude qui il Mondiale dell’italiano

Il Gran Premio di Spagna 2025, ultimo capitolo del Mondiale Superbike 2025, è pronto ad offrire l'ultima battaglia per l'assegnazione del titolo. Toprak Razgatlioglu ha ormai un vantaggio di 39 lunghezze dal rivale Nicolò Bulega, e potrà chiudere il discorso Mondiale già in gara-1, se riuscirà ad arrivare davanti alla Ducati dell'italiano. Sul circuito di Jerez però, oltre alla lotta per il titolo, andrà in scena anche la sfida per conquistare il terzo posto nella classifica piloti. Sfida alla quale però non parteciperà Danilo Petrucci. L'azzurro, a soli 8 punti dalla terza piazza occupata da Alvaro Bautista, è stato dichiarato unfit dopo la caduta ad Estoril e soprattutto dopo l'infortunio al quarto metacarpo della mano destra, dal quale non sembra essersi ripreso.

