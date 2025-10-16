Superbike | Danilo Petrucci è unfit per Jerez si chiude qui il Mondiale dell’italiano
Il Gran Premio di Spagna 2025, ultimo capitolo del Mondiale Superbike 2025, è pronto ad offrire l’ultima battaglia per l’assegnazione del titolo. Toprak Razgatlioglu ha ormai un vantaggio di 39 lunghezze dal rivale Nicolò Bulega, e potrà chiudere il discorso Mondiale già in gara-1, se riuscirà ad arrivare davanti alla Ducati dell’italiano. Sul circuito di Jerez però, oltre alla lotta per il titolo, andrà in scena anche la sfida per conquistare il terzo posto nella classifica piloti. Sfida alla quale però non parteciperà Danilo Petrucci. L’azzurro, a soli 8 punti dalla terza piazza occupata da Alvaro Bautista, è stato dichiarato unfit dopo la caduta ad Estoril e soprattutto dopo l’infortunio al quarto metacarpo della mano destra, dal quale non sembra essersi ripreso. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
DANILO PETRUCCI non è nelle condizioni di poter correre l'ultimo round Superbike del 2025 a Jerez, un vero peccato. Sulla sua Ducati salirà un altro pilota #worldsbk #superbike #spanishworldsbk #danilopetrucci #barnisparkracingteam #ducati #corsedimot - X Vai su X
Il pilota ternano Danilo Petrucci pur non partecipando alla gara di Portogallo per motivi fisici ( si è fratturato il quarto metacarpo) si è laureato per la seconda stagione consecutiva miglior pilota indipendente. Chiaramente parlianiamo di.Superbike. I compliment - facebook.com Vai su Facebook
Superbike: Danilo Petrucci è unfit per Jerez, si chiude qui il Mondiale dell’italiano - Il Gran Premio di Spagna 2025, ultimo capitolo del Mondiale Superbike 2025, è pronto ad offrire l ... Scrive oasport.it
Sbk 2025, infortunio Petrucci: non può correre a Jerez dopo l'operazione, Mondiale finito - Danilo Petrucci non correrà l'ultimo round stagionale della Superbike, a Jerez, a seguito dell'infortunio alla mano destra rimediato nella Gara 1 di Estoril. Riporta sport.sky.it
SBK, Petrucci: “Avvilente perdere così il 3° posto nel Mondiale, dare tutto non è bastato” - SBK: “Avevo messo in conto di poterlo perdere sul campo, ma non senza giocarmela e senza aver sbagliato niente. Si legge su gpone.com