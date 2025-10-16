Superbike a Jerez si chiude il Mondiale Razgatliogliu campione in pectore ma Bulega non sarà rinunciatario

Il Mondiale Superbike giunge al proprio epilogo. Il fine settimana del 18-19 ottobre coinciderà con l’ultimo round della stagione. Si correrà a Jerez de la Frontera, in Spagna. Sul piano aritmetico il titolo iridato è ancora oggetto di contesa fra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega. All’atto pratico, il turco può essere considerato il Campione del Mondo 2025 in pectore. Il centauro della Bmw ha difatti 39 punti di vantaggio sul rivale della Ducati. Significa che per chiudere i conti in proprio favore si può permettere di arrivare sempre sesto. Oppure di rimanere padrone del proprio destino a dispetto di un eventuale passaggio a vuoto. 🔗 Leggi su Oasport.it

