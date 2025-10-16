Suor Letizia compie 110 anni La clausura nel monastero di Bitonto | Un lungo cammino di fede
Ha compiuto oggi 110 anni Suor Letizia, religiosa di clausura 85 anni e da tempo nel monastero Santa Maria delle Vergini di Bitonto.A celebrare la ricorrenza, con un post, Vincenzo Casone, sindaco di Santeramo in Colle, città d'origine della suora: “Una lunga vita di fede” scrive il primo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
