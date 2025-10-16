Suolo pubblico e riqualificazione del centro | un incontro per fare il punto

OSTUNI - Martedì 21 ottobre 2025, alle 16:00, presso la Biblioteca Comunale “Francesco Trinchera Senior” di Ostuni, si terrà l'incontro pubblico di presentazione del nuovo Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e decoro urbano, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Codice del Paesaggio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

