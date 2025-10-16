Suolo pubblico e riqualificazione del centro | un incontro per fare il punto

OSTUNI - Martedì 21 ottobre 2025, alle 16:00, presso la Biblioteca Comunale “Francesco Trinchera Senior” di Ostuni, si terrà l'incontro pubblico di presentazione del nuovo Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e decoro urbano, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Codice del Paesaggio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Altre letture consigliate

INTERROGAZIONE CONSILIARE Al Sindaco del Comune di Assisi Oggetto: Gestione delle concessioni di suolo pubblico per i mercatini “Antico fa Arte” e “Arte Facendo” organizzati dalla Pro Loco di Santa Maria degli Angeli – Mancato rispetto della normativa - facebook.com Vai su Facebook

Avviso modifica alla viabilità (Ord. 326/2025) Occupazione suolo pubblico Corso Trieste News completa al link https://comune.marino.rm.it/novita/avvisi/novita_1164.html… - X Vai su X

Ostuni, incontro pubblico di presentazione del nuovo Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e del progetto di riqualificazione di Corso Mazzini e Piazza della Libertà - L’iniziativa nasce con l’obiettivo di condividere con cittadini, esercenti e professionisti le novità introdotte dal nuovo strumento comunale, che definisce criteri e modalità di utilizzo del suolo ... Scrive giornaledipuglia.com

Il progetto che rivoluzionerà una piazza in centro a Milano: verde, aree pedonali e spazio per i cittadini - Restituire a una piazza di Milano la sua funzione originaria: incontro, sosta e relazione per studenti e lavoratori. Riporta milanotoday.it

Centro commerciale naturale: Forza Italia rivendica il suo impegno per valorizzarlo - "E' notizia di questi giorni che, per la prima volta il Comune di Empoli ha diramato l’avviso pubblico per l’individuazione di uno o più partner per la ... Lo riporta gonews.it