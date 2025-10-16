Sulle tracce del Romanino | un festival tra l’arte e i territori di Bergamo e Brescia

Ecodibergamo.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 ottobre prenderà il via il festival diffuso «La Via del Romanino» che toccherà i Comuni di Pisogne, Rodengo Saiano, Capriolo, Cavernago e Bienno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

