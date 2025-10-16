Sulle tracce del Liberty | tra ville e studi d' artista
Firenze, 16 ottobre 2025 - Una Firenze poco battuta, capace di sorprendere per grazia e invenzione, sarà protagonista dell’itinerario “Sulle tracce del Liberty” organizzato dalla Fondazione Architetti Firenze martedì prossimo dalle 15 alle 17,30, con ritrovo in via Scipione Ammirato 99. A guidare il percorso sarà il professor Ezio Godoli, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle architetture fiorentine tra l’attuale viale Gramsci e viale Matteotti, dove, tra fine Ottocento e primo Novecento, si affermò un quartiere di villini commissionati ai protagonisti del nuovo gusto dai nouveau riches dell’epoca e scelto come dimora o studio da artisti come Galileo Chini, Raffaello Romanelli Tofanari e Vannetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
