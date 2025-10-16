Sulla Striscia di Gaza la normalizzazione procede a ritmo lento

La questione della restituzione delle salme è fonte di tensione

A Khan Younis, nella Striscia di Gaza, un drone ha sorvolato la città mostrando gli edifici distrutti e danneggiati dai bombardamenti israeliani. Il conflitto ha provocato almeno 68mila vittime palestinesi e ha ridotto intere aree del territorio a una landa desolata - X Vai su X

Informativa del Ministro Antonio Tajani alla Camera dei deputati sul PIano di pace per la Striscia di Gaza. Segui la diretta https://www.youtube.com/live/zJSGolny3J0 - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, ritorno a casa nella Striscia distrutta - Dopo l’ accordo tra Israele e Hamas sulla "prima fase" del piano di pace promosso dagli Stati Uniti, centinaia di palestinesi hanno scelto di tornare nelle proprie abitazioni a Gaza City, spinti dalla ... Segnala msn.com

Gaza, piano Trump tra ultimatum e ambiguità: cosa c'è e cosa manca - La Casa Bianca ha presentato il "piano comprensivo del presidente Trump per la fine del conflitto a Gaza", definito dallo stesso leader statunitense come parte del progetto di una "pace eterna in ... Si legge su adnkronos.com