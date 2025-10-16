suicidio assistito trovato il macchinario per libera il giudice ordina la consegna entro 15 giorni

Firenze, 16 ottobre 2025 – E’ stato trovato un dispositivo che consentirebbe a Libera (il nome è di fantasia), la donna toscana di 55 anni affetta da sclerosi multipla paralizzata dal collo in giù, di potersi autosomministrare il farmaco letale per il suicidio assistito a cui ha avuto accesso. Libera aveva l’ok per procedere, ma è fisicamente impossibilitata ad autosomministrarsi il farmaco; serve un dispositivo che le consenta di procedere ma fino ad oggi non era stato trovato. Adesso c’è e nella giornata di mercoledì il giudice di Firenze a cui la donna si era rivolta ha ordinato all’ Asl Toscana Nord Ovest di fornire entro 15 giorni la strumentazione, verificandone funzionalità e compatibilità, attraverso una pompa infusionale attivabile con sensore di comando o puntatore oculare o altro modo e di rendere disponibili farmaci e dispositivi al medico che assisterà Libera nella procedura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

