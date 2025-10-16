Suburræterna – Stagione 2 | al via le riprese a Roma

La seconda stagione di Suburræterna di Netflix, l’acclamato spin-off della serie italiana poliziesca Suburra, sarà ambientata a Roma, in Italia, dal 20 ottobre di quest’anno al febbraio 2026. Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli tornano come sceneggiatori, mentre Leonardo D’Agostini e Michele Alhaique saranno i registi degli episodi. Nel finale della prima stagione, Angelica ritiene Alberto “Spadino” Anacleti responsabile della morte della sua migliore amica Nadia, che in realtà è stata uccisa da Victor, il nipote di Alberto. Nadia aveva pianificato di tradirla ed eliminare la famiglia Luciani una volta per tutte. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

