Non si nasconde dietro al dito (le urne). In Toscana il dato politico inchioda la Lega al 4,3%, ma ad Arezzo sale al 6,5. Gianfranco Vecchi, al timone del partito provinciale, analizza il quadro e proietta l’analisi sulla prossima sfida: Palazzo Cavallo. Vecchi cosa è mancato? "Non ha aiutato il listino bloccato. Sapere che quel candidato sarebbe stato l’unico a entrare in consiglio, non ha incoraggiato alla mobilitazione; tanto è vero che i consiglieri uscenti, tranne Meini, hanno fatto un passo indietro e con il loro pacchetto di consensi non sono scesi in campagna elettorale". Quanto ha pesato la linea Vannacci? "È inutile girarci intorno: non tutti hanno sposato una linea che evidentemente non è quella delle origini della Lega. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Subito un candidato sindaco". La Lega accelera dopo la delusione. Vecchi e i mal di pancia su Vannacci