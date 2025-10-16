Su che canale vedere in tv Sinner-Djokovic stasera | orario come abbonarsi streaming

Oggi giovedì 16 ottobre andrà in scena l’atteso confronto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, semifinale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo in corso di svolgimento sul cemento di Riad. L’appuntamento è per stasera: secondo match a partire dalle ore 18.30 e non inizierà prima delle ore 20.00, la sessione in Arabia Saudita sarà aperta dall’altra semifinale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz. Chi si meriterà l’approdo all’atto conclusivo in programma sabato 18 ottobre? Si preannuncia un confronto particolarmente acceso tra il 24enne, numero 2 del mondo e reduce dalla netta affermazione contro il greco Stefanos Tsitsipas, e il 38enne, numero 5 del ranking ATP che è stato sconfitto dal monegasco Valentin Vacherot nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Su che canale vedere in tv Sinner-Djokovic stasera: orario, come abbonarsi, streaming

