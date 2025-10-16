Studio conferma che 3I ATLAS è avvolto da nichel Avi Loeb | Come nella produzione di leghe artificiali

Una nuova analisi condotta sull'oggetto interstellare 3IATLAS ha confermato che la nube di gas che lo avvolge contiene una prominente emissione di nichel, ma senza ferro. Secondo il fisico e astronomo Avi Loeb dell'Università di Harvard si tratta di un'altra anomalia a sostegno dell'ipotesi di un'origine artificiale, ovvero che si tratti di una possibile astronave aliena. Ecco per quale motivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

ADDIO STITICHEZZA, QUESTO FRUTTO È IL TUO ALLEATO! Lo studio lo conferma: è il rimedio naturale contro la stitichezza cronica, e non c’entra niente con le solite fibre! - facebook.com Vai su Facebook

Anche i gatti dimenticano con l’età, uno studio conferma analogie con l’Alzheimer. L’analisi del cervello di 25 gatti ha aperto nuove prospettive sulla demenza felina e quella umana. Scopri di più https://bit.ly/40eI6Nz #salute #health #sicurezza #ricerca #Sup - X Vai su X

Studio conferma che 3I/ATLAS è avvolto da nichel, Avi Loeb: “Come nella produzione di leghe artificiali” - Una nuova analisi condotta sull'oggetto interstellare 3I/ATLAS ha confermato che la nube di gas che lo avvolge contiene una prominente emissione di nichel ... Scrive fanpage.it

3I/ATLAS: Il Messaggero Interstellare è Antico Quanto l’Universo - Scopri lo studio sulla traiettoria iperbolica e l'età record del terzo oggetto interstellare, un fossile cosmico. Si legge su veb.it

La cometa 3I/Atlas rilascia acqua come un idrante cosmico e questo ci dice che è molto diversa dalle comete del Sistema Solare - Le analisi effettuate con il Neil Gehrels Swift Observatory della Nasa indicano che la cometa interstellare ha probabilmente una struttura molto diversa da quella delle comete del Sistema solare ... Riporta wired.it