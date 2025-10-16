Studenti e legalità | il 24 ottobre torna la Giornata contro la contraffazione Evento in streaming per le scuole NOTA
Il 24 ottobre 2025 si terrà la quinta edizione della Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti. L’iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è realizzata in collaborazione con la Guardia di Finanza e con il CNALCIS – il Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding – e si rivolge al mondo scolastico con l’obiettivo di rafforzare la cultura della legalità e la consapevolezza sui rischi legati al mercato del falso. L'articolo Studenti e legalità: il 24 ottobre torna la Giornata contro la contraffazione. Evento in streaming per le scuole. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
