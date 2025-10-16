Studenti di Saliceto lasciati a piedi per 5 minuti si trovi una soluzione

Ilpiacenza.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Alcuni studenti residenti nella frazione di Saliceto, frequentanti il polo scolastico “Mattei” di Fiorenzuola, si trovano nell’impossibilità di usufruire del trasporto pubblico per una questione di soli 5 minuti». A segnalarlo è Filippo Bruschi, consigliere comunale di Cadeo. «Il pullman che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Il bus strapieno salta le fermate: «I nostri ragazzi lasciati a piedi». Nel mirino la linea 4 a Jesi, genitori infuriati - Non tra i banchi, ma per arrivare in classe perché l’autobus della linea 4 della Conerobus, unico adibito al trasporto urbano ... Scrive corriereadriatico.it

studenti saliceto lasciati piediBus pieni e studenti lasciati per strada, scoppia la polemica tra i genitori: «I ragazzi non possono essere lasciati a piedi» - È una situazione ormai insostenibile quella che stanno affrontando le famiglie dei ragazzi che ogni mattina ... Riporta ilgazzettino.it

Trasporto scolastico, è caos. Studenti lasciati a piedi - Primo giorno di scuola e subito problemi nei piccoli centri dell’entroterra ed a renderli noti è il segretario di zona del Pd Catria e Nerone, Enrico Cencetti: "Trasporto scolastico ? Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Studenti Saliceto Lasciati Piedi