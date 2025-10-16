Studenti di Saliceto lasciati a piedi per 5 minuti si trovi una soluzione

«Alcuni studenti residenti nella frazione di Saliceto, frequentanti il polo scolastico “Mattei” di Fiorenzuola, si trovano nell’impossibilità di usufruire del trasporto pubblico per una questione di soli 5 minuti». A segnalarlo è Filippo Bruschi, consigliere comunale di Cadeo. «Il pullman che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondisci con queste news

Cancellazioni e mancata comunicazione: studenti bloccati a Saliceto nonostante l'orario protetto. - facebook.com Vai su Facebook

Il bus strapieno salta le fermate: «I nostri ragazzi lasciati a piedi». Nel mirino la linea 4 a Jesi, genitori infuriati - Non tra i banchi, ma per arrivare in classe perché l’autobus della linea 4 della Conerobus, unico adibito al trasporto urbano ... Scrive corriereadriatico.it

Bus pieni e studenti lasciati per strada, scoppia la polemica tra i genitori: «I ragazzi non possono essere lasciati a piedi» - È una situazione ormai insostenibile quella che stanno affrontando le famiglie dei ragazzi che ogni mattina ... Riporta ilgazzettino.it

Trasporto scolastico, è caos. Studenti lasciati a piedi - Primo giorno di scuola e subito problemi nei piccoli centri dell’entroterra ed a renderli noti è il segretario di zona del Pd Catria e Nerone, Enrico Cencetti: "Trasporto scolastico ? Si legge su ilrestodelcarlino.it