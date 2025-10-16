Studenti dalla Repubblica Ceca in visita al Comune di Fiumicino
Fiumicino, 16 ottobre 2025 – Un pomeriggio all’insegna del dialogo e dello scambio culturale quello che si è svolto oggi, presso l’Aula consiliare del Comune di Fiumicino, dove il sindaco Mario Baccini e il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, hanno accolto un gruppo di 13 studenti provenienti dalla Repubblica Ceca, ospiti in città nell’ambito di un progetto Erasmus+ organizzato dall’ Istituto Comprensivo Cristoforo Colombo. Accompagnati dalle loro insegnanti, i ragazzi hanno partecipato con grande interesse all’incontro, trasformandolo in un vero e proprio momento di confronto aperto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
