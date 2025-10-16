Studenti a lezione dal 4° Stormo Efficienza e sicurezza teoria e pratica
Prosegue con rinnovato entusiasmo il progetto di collaborazione tra l’ Aeronautica militare e il Polo tecnologico ’Manetti-Porciatti’ di Grosseto, che ha visto quest’anno la partecipazione di 19 studenti dell’ultimo anno (indirizzo Meccanica, Meccatronica, Energia, Curvatura Motori ed Elettrotecnica) a un’esperienza immersiva all’interno della Base del 4° Stormo Caccia. Dal 22 settembre al 10 ottobre scorsi, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di vivere da vicino la realtà di un Reparto operativo dell’Aeronautica militare soprattutto di conoscere il Gruppo Efficienza Aeromobili in tutte le sue sfaccettature, confrontandosi con personale altamente qualificato e sperimentando sul campo il valore del lavoro di squadra, della disciplina operativa e della cultura della sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Infermieristica | Studenti II anno: annullamento lezione di Chirurgia Generale (P. Sapienza), prevista per lunedì 20 ottobre https://is.gd/gYGBoT - X Vai su X
Il futuro scende in campo: a #Francavilla Fontana, gli studenti del Terzo Comprensivo danno una lezione di cuore e civiltà con "Puliamo il mondo" - facebook.com Vai su Facebook
Studenti a lezione dal 4° Stormo. Efficienza e sicurezza, teoria e pratica - Dentamaro: "Sviluppo di conoscenze non solo tecniche, ma anche di valori e opportunità che ... Secondo lanazione.it
Studenti del "Manetti Porciatti" con gli specialisti del 4° Stormo - Porciatti" di Grosseto hanno preso parte ai Percorsi per le competenze trasversali... Scrive lanazione.it