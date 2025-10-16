Studenti a lezione dal 4° Stormo Efficienza e sicurezza teoria e pratica

Prosegue con rinnovato entusiasmo il progetto di collaborazione tra l’ Aeronautica militare e il Polo tecnologico ’Manetti-Porciatti’ di Grosseto, che ha visto quest’anno la partecipazione di 19 studenti dell’ultimo anno (indirizzo Meccanica, Meccatronica, Energia, Curvatura Motori ed Elettrotecnica) a un’esperienza immersiva all’interno della Base del 4° Stormo Caccia. Dal 22 settembre al 10 ottobre scorsi, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di vivere da vicino la realtà di un Reparto operativo dell’Aeronautica militare soprattutto di conoscere il Gruppo Efficienza Aeromobili in tutte le sue sfaccettature, confrontandosi con personale altamente qualificato e sperimentando sul campo il valore del lavoro di squadra, della disciplina operativa e della cultura della sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

