Studente autistico cade dal quarto piano della scuola l’insegnante non c’era | Vostro figlio è a scuola?

Alessio non poteva essere lasciato da solo. Lo studente 17enne, affetto da disturbo dello spettro autistico, aveva bisogno che ci fosse sempre qualcuno con lui, soprattutto a scuola. Che si trattasse dei compagni o, come previsto anche dagli accordi tra famiglia e istituto scolastico, la sua insegnante di sostegno. Il 27 maggio 2024 quell’insegnante però non c’era. Una manciata di minuti lontana dal suo fianco, tanto è bastato perché il giovane salisse fino al quarto piano del liceo artistico Caravillani di Monteverde, a Roma, e cadesse giù dalla finestra. Quando lo hanno ritrovato respirava ancora, ma le gambe erano – e sono tuttora – immobili. 🔗 Leggi su Open.online
