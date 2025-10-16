Stranger Things | La stagione finale sulla cover di Empire

La rivista Empire Magazine ha omaggiato Stranger Things e la sua stagione finale con la copertina del prossimo numero. In arrivo su Netflix in tre diversi appuntamenti, la quinta – ed ultima – stagione di Stranger Things è la protagonista assoluta del prossimo numero di Empire Magazine. Per l’occasione la rivista di cinema ha presentato le due cover, ma anche una lunga intervista ai creatori “i fratelli Duffer “, ma anche ad alcuni protagonisti del cast. Guardate qui le cover di Empire Magazine dedicate a Stranger Things Stranger Things – cover Empire Magazine Le parole dei fratelli Duffer sul finale di Stranger Things. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

