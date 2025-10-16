Stranger Things 5 arriva la risposta dei registi | Perché ci abbiamo messo così tanto a concludere la serie

Nel corso di una lunga intervista, i fratelli Matt e Ross Duffer hanno spiegato i continui ritardi nella produzione e il lungo tempo trascorso per chiudere la storia iniziata nel 2016. Un altro capitolo di Stranger Things è ormai alle porte, con la serie di successo Netflix che si sta preparando alla sua tanto attesa conclusione. Sebbene i contrattempi nella produzione si siano tradotti in anni di attesa, i creatori Matt e Ross Duffer hanno ora rivelato cosa ha realmente causato il ritardo della quinta stagione. I fratelli Duffer hanno dichiarato a Variety, infatti, che il loro perfezionismo e la loro totale immersione nel lavoro hanno causato il ritardo nella consegna della quinta stagione di Stranger Things. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

