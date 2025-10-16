Stramaccioni convinto | Vi dico quale sarà la chiave di Roma Inter Chivu un leader Su Pio Esposito…
Inter News 24 L’ex allenatore dell’inter, Andrea Stramaccioni, ha detto la sua in vista della sfida di sabato tra la Roma e i nerazzurri. Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore dell’Inter, Andrea Stramaccioni, ha presentato così la sfida di sabato tra i nerazzurri e la Roma. ROMA INTER – « Un incrocio speciale, con tanti amici in campo e fuori ». I DUE MISTER – « Gian Piero è andato a Roma deciso a imporsi con concetti e idee consolidati nel tempo e lo sta facendo. Cristian sta implementando un sistema ereditato con idee e forza che convincono i calciatori. Entrambi possono ritenersi soddisfatti: in pochi mesi hanno già trasmesso parecchio. 🔗 Leggi su Internews24.com
