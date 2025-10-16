Stramaccioni | Chivu e Gasp hanno già dato un' impronta a Inter e Roma La chiave sarà Calha

Verso la sfida di sabato sera: "I big seguono Cristian, Gian Piero pressa e pensa verticale. Se riuscirà a fermare il turco. Nerazzurri più centrati in attacco, giallorossi più imprevedibili". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stramaccioni: "Chivu e Gasp hanno già dato un'impronta a Inter e Roma. La chiave sarà Calha"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Stramaccioni pazzo di Pio: “Avete visto? Fa una cosa rara a 20 anni! E va detto che Chivu…” - X Vai su X

Stramaccioni: “Ingresso Esposito ha alzato la squadra. Ecco perché ha sbagliato quel gol” - facebook.com Vai su Facebook

Stramaccioni: "Chivu e Gasp hanno già dato un'impronta a Inter e Roma. La chiave sarà Calha" - Verso la sfida di sabato sera: "I big seguono Cristian, Gian Piero pressa e pensa verticale. Secondo msn.com

Stramaccioni: “Inter ha le qualità per rimontare. Chivu è già entrato nella testa dei giocatori” - Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico dell'Inter e ora commentatore Dazn, ha parlato del momento della squadra di Chivu ... Come scrive msn.com

Stramaccioni pazzo di Pio: “Avete visto? Fa una cosa rara a 20 anni! E va detto che Chivu…” - Andrea Stramaccioni pazzo di Pio Esposito: queste le parole dell’allenatore alla Rai sull’attaccante dell’Inter ... Riporta msn.com