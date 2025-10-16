Strage di Padova Salis s’indigna | Mie frasi strumentalizzate contro di me odio da destra E finalmente ricorda i carabinieri

Ieri il “ Secolo d’Italia ” ha prima di tutti pubblicato un articolo nel quale si riprendevano i contenuti di una “storia” postata da Ilaria Salis sull’emergenza occupazione, che lei metteva in collegamento con due fatti di cronaca, un suicidio e una strage. Avevamo fatto notare – pubblicando lo screenshot delle sue dichiarazioni, integrali – come quella connessione tra il la “disperazione” delle persone che non hanno una casa, e che difendono quella nella quale non hanno diritto a stare, c ome il pensionato suicida a Milano, e le bombole di gas fatte esplodere contro i carabinieri dai fratelli Ramponi a Castel d’Azzano, non aiutasse alla comprensione dei fenomeni ma solo alla enfatizzazione di quei gesti, uno autolesionistico, un altro criminale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Strage di Padova, Salis s’indigna: “Mie frasi strumentalizzate, contro di me odio da destra”. E finalmente ricorda i carabinieri

