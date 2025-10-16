Strage di carabinieri il post del presunto Fleximan | Onore ai fratelli Ramponi

Mentre l’ Italia è ancora scossa dalla tragedia di Castel d’Azzano, dove hanno perso la vita tre carabinieri – Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari – un post pubblicato sui social da Enrico Mantoan, noto come il presunto Fleximan, ha acceso una durissima polemica. Le sue parole, apparse su Facebook, hanno diviso l’opinione pubblica e alimentato l’indignazione. Parole che gelano. Nel giorno in cui l’intero Paese piange la morte dei tre militari, rimasti uccisi nell’ esplosione del casale durante un’operazione di sgombero, Enrico Mantoan ha pubblicato una foto della deflagrazione con una frase secca e provocatoria: “Onore ai fratelli Ramponi”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Strage di carabinieri, il post del presunto Fleximan: “Onore ai fratelli Ramponi”

