Strage di carabinieri il post choc sui fratelli Ramponi scatena la bufera | chi lo ha scritto

“Onore ai fratelli Ramponi”. Strage di carabinieri, il post che scatena la bufera: chi lo ha scritto – La recente tragedia di Castel d’Azzano, che ha visto la perdita di tre carabinieri ( Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari ) continua a scuotere profondamente l’opinione pubblica italiana. In questo scenario di dolore collettivo, un post pubblicato da Enrico Mantoan, noto come il presunto “ Fleximan “, ha innescato una nuova ondata di polemiche e reazioni contrastanti. Le sue dichiarazioni, apparse su Facebook, hanno attirato l’attenzione nazionale e acceso un acceso dibattito online e offline. 🔗 Leggi su Tvzap.it

strage di carabinieri il post choc sui fratelli ramponi scatena la bufera chi lo ha scritto

© Tvzap.it - Strage di carabinieri, il post choc sui fratelli Ramponi scatena la bufera: chi lo ha scritto

