Strage di carabinieri arrivano le parole atroci | È colpa mia Cosa c’è dietro

Verona è stata teatro di una tragica esplosione che ha causato la morte di tre carabinieri dei Reparti Speciali. Il drammatico evento è avvenuto durante un’operazione pianificata dalle forze dell’ordine presso un’abitazione a Castel d’Azzano, dove vivevano i fratelli Ramponi: Franco, Dino e Maria Grazia. L’accusa della Procura è tra le più gravi, configurando il reato di strage nei loro confronti. L’esplosione ha anche prodotto 27 feriti, tra militari, poliziotti e vigili del fuoco, alcuni dei quali in condizioni gravi. Leggi anche: L’uomo dal nome più lungo del mondo: per presentarsi gli servono 20 minuti Esplosione a Castel d’Azzano: la ricostruzione dei fatti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Strage di carabinieri, arrivano le parole atroci: “È colpa mia”. Cosa c’è dietro

