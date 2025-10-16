Strage dei carabinieri morti a Verona il dolore e l’abbraccio della comunità alla camera ardente
Verona, 16 ottobre 2025 – Dolore e lacrime, ma anche riconoscenza e rispetto. L’ultimo abbraccio della comunità a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari è alla camera ardente al Comando della Legione Veneto dell'Arma di Padova. I tre carabinieri che hanno perso la vita nell' esplosione nel casolare a Castel d'Azzano (Verona), la notte di martedì 14 ottobre, sono morti per trauma da schiacciamento, secondo l' autopsia eseguita stamattina all'Istituto di Medicina legale del Policlinico di Borgo Roma. Dopo il picchetto che ha reso loro onore, le tre salme hanno lasciato l'obitorio del Policlinico di Borgo Roma per essere scortate da una staffetta dall'Arma da Verona fino a Padova, dove domani alle 16 ci saranno i funerali di Stato alla presenza anche del presidente Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni, oltre che di numerose alte cariche dello Stato e autorità civili e politiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
