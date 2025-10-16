Strage dei carabinieri a Verona domani i funerali con Mattarella e Meloni Uno dei fratelli non risponde al Gip

Si terranno domani pomeriggio i funerali di Stato dei tre carabinieri uccisi a Verona nell’esplosione dolosa. Presenti tutte le massime autorità dello Stato. Oggi è prevista la camera ardente, mentre uno dei tre fratelli responsabili dell’esplosione non ha risposto davanti al Gip. I funerali a Padova. Alle esequie, che si terranno alle 16 nella Basilica Santa Giustina di Prato della Valle, a Padova, parteciperanno il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i presidenti delle camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Oggi pomeriggio, dalle 18, la camera ardente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Strage dei carabinieri a Verona, domani i funerali con Mattarella e Meloni. Uno dei fratelli non risponde al Gip

