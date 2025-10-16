Strage casolare ancora grave Maria Luisa Ramponi | resta intubata

Maria Luisa Ramponi, una dei tre fratelli accusati di aver causato l’ esplosione del loro casolare a Castel d’Azzano, nel Veronese in cui hanno perso la vita tre carabinieri “ resta intubata e si prosegue nel supporto farmacologico e respiratorio”. Lo comunica il bollettino dell’ospedale Borgo Trento dove la donna è ricoverata in Terapia intensiva generale, diretta dal prof. Enrico Polati. “E’ la più grave dei ricoverati”. Nella struttura ospedaliera sono ricoverati anche due carabinieri le cui condizioni sono definite “stabili”. Per uno di loro, ricoverato al Centro grandi ustionati, ieri la prognosi è stata sciolta: “è vigile e senza febbre”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

