Strage al deposito Eni | cesserà ogni attività legata alla distribuzione di carburanti
Il deposito carburanti Eni di Calenzano cesserà ogni attività legata alla distribuzione di carburanti. Lo hanno confermato i rappresentanti di Eni nel corso di un incontro convocato dalla prefettura di Firenze per fare il punto sul piano di emergenza esterna del deposito di Calenzano. A darne. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Esplosione devastante rade al suolo un deposito di esplosivi, è una strage: almeno 19 tra morti e dispersi >> https://buff.ly/Ju0xPlg - facebook.com Vai su Facebook
Calenzano, Eni cesserà la distribuzione dei carburanti dal deposito della strage - Stop ai carburanti nel deposito della strage del 9 dicembre 2024 in cui morirono 5 operai. Riporta corrierefiorentino.corriere.it
Un monumento in ricordo delle vittime dell’esplosione al deposito Eni - In ricordo della cinque vittime dell'esplosione al deposito Eni, avvenuta il 9 dicembre 2024, sarà realizzato un monumento in un'area verde in ... Come scrive msn.com
Esplosione al deposito Eni di Calenzano, c’è un nuovo indagato - Prato, 18 settembre 2025 – L’avanzamento delle indagini sull’enorme esplosione al deposito Eni di Calenzano del 9 dicembre 2024 porta oggi a iscrivere un nuovo nome nel registro degli indagati. Segnala lanazione.it