Strade la strage continua Incidente frontale tra due auto e un furgone | morto un uomo

Un impatto violentissimo tra tre mezzi. E un altro morto. E’ l’incidente avvenuto intorno alle 7.40 di giovedì 16 ottobre sulla Strada provinciale 10 – all’intersezione con via Garusola - a Filo (Argenta). Il sinistro, secondo quanto riportato dalle autorità, avrebbe coinvolto due auto, che si. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Altre letture consigliate

Mentre il Marocco si prepara a ospitare i Mondiali del 2030, migliaia di cani vengono uccisi nelle strade: fucili, veleni e silenzio. Anche quello della FIFA. Una strage che continua, lontana dai riflettori ? - facebook.com Vai su Facebook

Strage di braccianti nel Materano, Guaraldi: Basta sangue sulle strade, per i lavoratori servono trasporti pubblici e sicuri - X Vai su X

Strage nel Materano, Europa Verde Basilicata: “Non un incidente, ma una sconfitta collettiva” - "Ammassati in un’auto troppo piccola, dopo ore nei campi, senza tutele, senza sicurezza, senza diritti reali. Scrive basilicata24.it

Incidente Fondovalle dell'Agri, Giordano (Ugl):”Chiediamo un tavolo tecnico" - “Esprimo la più sincera solidarietà alla giornalista lucana Francesca Barra, vittima di minacce che colpiscono non solo la sua persona, ma anche la sua famiglia”. Lo riporta lasiritide.it

Matera, la strage dei braccianti di fragole ammassati nel van: 4 morti e sei feriti dopo il lavoro nei campi - Incidente a Scanzano Jonico: i contadini pakistani senza documenti viaggiavano in 10 su una Renault Scenic da 7 posti che si è schiantata contro un camion. Si legge su quotidiano.net