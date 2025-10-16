Strade di sangue ancora una vittima sulla Pian d' Assino

Un uomo ha perso la vita in un incidente, nella serata di oggi, lungo la Pian d’Asino, a Gubbio, in provincia di Perugia. Il fatto si è verificato all’altezza dell’uscita di Gubbio Est. Coinvolte quattro vettura, alla guida di una della quali si trovava l'uomo deceduto. Accertamenti in corso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Strade di sangue, ancora una vittima sulla Pian d'Assino https://ift.tt/pdDhtkv https://ift.tt/WbQZvYu - X Vai su X

Ancora strade di sangue nel Ferrarese - facebook.com Vai su Facebook

Sabato di sangue sulle strade, sette morti e diversi feriti gravi - Un sabato di sangue sulle strade italiane con diversi incidenti mortali e una strage di giovani: sette i morti complessivi, dei quali quattro erano ventenni. msn.com scrive

Sangue sulle strade italiane, nove morti e feriti anche gravi - E’ di nove vittime e diversi feriti, di cui alcuni gravi, il bilancio di incidenti stradali distinti avvenuti in più regioni. Come scrive secondopianonews.it

Domenica di sangue sulle strade italiane: sette morti in una sola giornata, tra loro una 18enne e una coppia di pensionati - Incidenti in serie da nord a sud: il più grave nel Bergamasco, ma tragedie anche in Piemonte, Sardegna, Abruzzo, Lazio e Campania ... Secondo giornalelavoce.it