Lavori in corso a casa Cardella. In questi giorni si stanno svolgendo le opere di messa in sicurezza del versante a monte dell’ex statale 64, la strada comunale che conduce a Porretta chi viene da sud. L’area instabile, che si estende per circa 4mila metri quadrati, negli ultimi anni è stata interessata da ripetuti eventi franosi, i quali hanno più volte causato l’interruzione della viabilità locale e disagi a chi vive in zona. La ripa, per le sue caratteristiche, è ciclicamente interessata da movimenti di rocce, terreno e vegetazione, limitati da apposite strutture realizzate nel corso del tempo a protezione della carreggiata, della ferrovia e delle abitazioni sottostanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strada per Porretta, lavori da mezzo milione