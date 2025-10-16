I residenti nella zona di Tessello lamentano una serie di disagi legati a lavori in corso da circa un mese e relativi alla rete idrica nell’ambito dei quali è stata disposta la temporanea chiusura di un tratto di strada. "Imboccando la via Tessello da San Vittore – descrivono gli abitanti interessati dalla problematica – arrivati al bivio per San Mamante ci si trova davanti a un cartello che impone il divieto di proseguire. A causa di questa disposizione ci vediamo dunque costretti a una deviazione verso Collinello e Paderno che comporta tempi di percorrenza più lunghi di circa un quarto d’ora, abbinati agli evidenti disagi sia per chi vive, sia per chi lavora in zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strada interrotta a Tessello: "Gravi disagi per tutti i residenti, bastava il senso unico alternato"