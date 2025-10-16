Storia e segreti della chiesa ed ex monastero di San Pietro la visita guidata

Modenatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre (ore 16.00? all'interno del Festival La Bonissima, LaRoseNoire presenta, con il patrocinio del Comune di Modena: “Storia e Segreti della Chiesa ed ex Monastero di San Pietro”. Visita alla chiesa abbaziale e alla SacrestiaUno dei luoghi sacri più antichi della città, sorto nel X. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

storia segreti chiesa exL'arcivescova di Canterbury. Sarah Mullally fa la storia, è la prima donna a guidare la chiesa anglicana - Dopo cinque secoli è una donna a prendere le redini, dopo un lungo iter di selezione cominciato dopo le dimissioni di Justin Welby, accusato di avere coperto ... Da huffingtonpost.it

EX CHIESA DI SANTO STEFANO - L’Ex Chiesa di Santo Stefano è un gioiello storico e architettonico di Mondovì, testimone di secoli di storia e trasformazioni. exibart.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Storia Segreti Chiesa Ex