Stop aumento età pensione solo usuranti

10.10 Nella Manovra il governo fermerà l'aumento dell'età pensionabile solo per i lavori gravosi e usuranti. E' quanto prevede il Documento programmatico di bilancio inviato al Parlamento e alla Commissione europea. "Con riferimento alle pensioni - si legge - nel biennio 2027-2028, si conferma, ad esclusione dei lavori gravosi e usuranti, l'aumento graduale dei requisiti di accesso al pensionamento connessi all'adeguamento alla aspettativa di vita". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

