Stop all’ideologia gender a scuola dal centrodestra il no all’educazione Lgbt per i bambini

Stop all’ideologia gender a scuola. L’impegno del governo e della maggioranza di centrodestra per contrastare l’ideologia Lgbt prende forma in Commissione cultura. A darne notizia Rosario Sasso, deputato della Lega. Leggi anche Trump, primo atto: un calcio alla ideologia gender. Niente "X" sul documento, o sei maschio o sei femmina. L’allarme della deputata trumpiana: i dem sostengono la sessualizzazione dei bimbi. Divieto nelle scuole primarie. Sasso, in una dichiarazione, parlando del lavoro in commissione parlamentare, sottolinea come, “abbiamo approvato un emendamento a prima firma della collega Latini, con cui estendiamo il divieto da parte di attivisti ideologizzati e di esperti esterni di poter parlare di tematiche sessuali – oltre che ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria – anche a quelli della scuola secondaria di primo grado. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

