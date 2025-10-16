Stop all’educazione affettiva fino alle medie è scontro tra maggioranza e opposizione Sasso | Non è censura Schlein | Deriva oscurantista della destra
La Commissione Cultura della Camera ha approvato un emendamento che vieta l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, limitandone la possibilità alle scuole superiori e solo previo consenso scritto dei genitori. La misura, inserita nel disegno di legge presentato dal governo, ha scatenato un aspro confronto politico tra maggioranza e opposizione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
