Il ’Diritto dei consumatori’. Quarto ed ultimo incontro del ciclo di conferenze su primari temi di interesse economico-sociale promosso dall’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Ferrara. L’evento in sala dell’Arengo oggi alle 16,30. "Il Diritto dei Consumatori nel Codice del Consumo" è il tema che sarà trattato nell’ultimo appuntamento del ciclo di conferenze ’Insieme per conoscere’, promosso dalla sezione ferrarese dell’Anfi – Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, il cui obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza su argomenti di primario interesse economico-sociale attraverso la condivisione del ricco patrimonio di conoscenze e di competenze professionali acquisite dai relatori nel corso della loro attività di servizio nelle Istituzioni pubbliche di appartenenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Stop alle trappole commerciali". Al centro i diritti dei consumatori

