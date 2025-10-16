Stop ai lavori per la pista ciclabile a Soccavo | Autogol clamoroso che brucia risorse pubbliche

Napolitoday.it | 16 ott 2025

Dopo mesi di proteste e petizioni, a Soccavo si ferma il cantiere della pista ciclabile. Il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno che impegna l’amministrazione a sospendere i lavori nel tratto compreso tra via Antonino Pio e via Cassiodoro, per "verifiche di fattibilità". La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

